Стало известно, когда в Рязани заработает городской велопрокат

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Систему общественного велопроката в Рязани запустят в пятницу, 12 июля. Об этом RZN.info сообщили организаторы.
В первый день работы в областном центре появится 30 велосипедов. Воспользоваться прокатом можно с помощью мобильного приложения
На первом этапе в городе организуют несколько парковок: от ТРЦ «Премьер» до площади Соборной, от улицы Гагарина до Первомайского проспекта и от ТРЦ «Круиз» до ЦПКиО. Спальные районы появятся на карте приложения позже.
Напомним, прокат на сутки
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