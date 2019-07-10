Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:23, 10 июля 2019 1 198
 0    0

Стало известно, когда в Рязани заработает городской велопрокат

Стало известно, когда в Рязани заработает городской велопрокат

Систему общественного велопроката в Рязани запустят в пятницу, 12 июля. Об этом RZN.info сообщили организаторы.

В первый день работы в областном центре появится 30 велосипедов. Воспользоваться прокатом можно с помощью мобильного приложения Lucky Bike.

На первом этапе в городе организуют несколько парковок: от ТРЦ «Премьер» до площади Соборной, от улицы Гагарина до Первомайского проспекта и от ТРЦ «Круиз» до ЦПКиО. Спальные районы появятся на карте приложения позже.

Напомним, прокат на сутки обойдется в 150 рублей, на месяц — 600, сезон — 2 400. В каждый тариф включено неограниченное количество поездок до 30 минут. За поездки больше получаса придется доплатить по 60 рублей за час.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 60 107
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 101
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 32 617
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 31 002
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 047
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум