Совфед одобрил закон об упрощении правил подтверждения инвалидности

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Фото: Pixabay.com
Совфед одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности. Он позволит людям с ограниченными возможностями отказаться от бумажных справок, передает
Документы в электронном виде обяжут передавать Пенсионный фонд. Также
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.
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