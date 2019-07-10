Сотрудники клепиковского предприятия по заготовке древесины ночами воровали бревна

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Сотрудники предприятия по заготовке древесины, расположенного в Криушинском лесничестве, ночами тайно вывозили бревна. Об этом сообщила
Руководитель предприятия заметил недостачу и обратился в полицию. Оперативники установили скрытое наблюдение за дорогой и в первую же ночь остановили грузовик.
Выяснилось, что двое мужчин 30 и 38 лет решили организовать заготовку древесины «себе в карман». В общей сложности они похитили около 30 кубометров сосновых бревен.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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