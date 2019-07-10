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16:34, 10 июля 2019 167
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Сотрудница магазина во Владимирской области пойдет под суд за продажу алкоголя ребенку

Сотрудница магазина во Владимирской области пойдет под суд за продажу алкоголя ребенку

Сотрудница магазина во Владимирской области пойдет под суд за продажу алкоголя ребенку. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Установлено, что 24 июня 42-летняя сотрудница продуктового магазина продала 14-летнему подростку бутылку пива.

В ходе проверки полицейские установили, что ковровчанка ранее уже привлекалась к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ за аналогичное правонарушение.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.


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