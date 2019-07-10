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Сотрудница магазина во Владимирской области пойдет под суд за продажу алкоголя ребенку. Об этом сообщил
Установлено, что 24 июня 42-летняя сотрудница продуктового магазина продала 14-летнему подростку бутылку пива.
В ходе проверки полицейские установили, что ковровчанка ранее уже привлекалась к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ за аналогичное правонарушение.
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
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