Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:47, 10 июля 2019 392
 0    0

Сорокина поручила регулярно вывозить мусор из города

Сорокина поручила регулярно вывозить мусор из города

Фото: Pixabay.com

И. о. главы администрации Рязани Елена Сорокина поручила регулярно вывозить мусор. Во вторник, 10 июля, она проехала по городу и посмотрела, как убирают дворы и вывозят бытовые отходы, сообщил сайт мэрии.

В пресс-службе напомнили, что рязанцы могут пожаловаться на ненадлежащее содержание контейнерных площадок:

  • префектура Советского района: 21-65-70;
  • префектура Октябрьского района: 28-37-49;
  • префектура Железнодорожного района: 76-47-88;
  • префектура Московского района: 37-35-19.

В мэрии уточнили, что сотрудники районных префектур ежедневно проверяют, как управляющие компании вывозят мусор.

«В большинстве случаев организации оперативно реагируют на замечания, выявленные работниками префектур, и устраняют нарушения в кратчайшие сроки», — добавили в администрации.

За нарушения в отношении управляющих компаний составляют акты обследования, которые направляют в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 59 272
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 094
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 31 074
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 29 745
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 25 655
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум