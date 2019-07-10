Сорокина поручила регулярно вывозить мусор из города

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Фото: Pixabay.com
И. о. главы администрации Рязани Елена Сорокина поручила регулярно вывозить мусор. Во вторник, 10 июля, она проехала по городу и посмотрела, как убирают дворы и вывозят бытовые отходы,
В пресс-службе напомнили, что рязанцы могут пожаловаться на ненадлежащее содержание контейнерных площадок:
В мэрии уточнили, что сотрудники районных префектур ежедневно проверяют, как управляющие компании вывозят мусор.
«В большинстве случаев организации оперативно реагируют на замечания, выявленные работниками префектур, и устраняют нарушения в кратчайшие сроки», — добавили в администрации.
За нарушения в отношении управляющих компаний составляют акты обследования, которые направляют в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.