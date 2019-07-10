Синоптики рассказали о погодных аномалиях в августе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал «
Отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Туве, а также к югу от Москвы и Казани. Отклонение от нормы составит примерно один градус.
Сильные дожди возможны на Урале, в Бурятии, Приволжье и в Северо-Западном округе. Дефицит осадков ожидается в Мурманской области, Крыму и Центральном федеральном округе.
По словам Тищенко, на европейской территории России средняя температура в августе будет близка к норме.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэрия подвела итоги голосования по строительству ледового дворца в Горроще
|
cледующая новость →На пожаре в Сапожковском районе пострадал молодой человек
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.