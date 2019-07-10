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9:25, 10 июля 2019 432
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Синоптики рассказали о погодных аномалиях в августе

Синоптики рассказали о погодных аномалиях в августе

Фото: Pixabay.com

Представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал «Российской газете» о погодных аномалиях в августе. По прогнозам, в последний месяц лета за Уралом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае температура будет выше нормы.

Отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Туве, а также к югу от Москвы и Казани. Отклонение от нормы составит примерно один градус.

Сильные дожди возможны на Урале, в Бурятии, Приволжье и в Северо-Западном округе. Дефицит осадков ожидается в Мурманской области, Крыму и Центральном федеральном округе.

По словам Тищенко, на европейской территории России средняя температура в августе будет близка к норме.


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