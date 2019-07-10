«Северная компания» рассказала о строительстве жилых комплексов с детскими садами

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«Северная Компания» рассказала о возведении жилых комплексов с детскими садами. Застройщик выделяет землю и готовит проектную документацию для строительства детских дошкольных образовательных учреждений на территории своих ЖК.
В настоящее время работает детский сад на территории ЖК «Юный» в Семчине, где в 2021 году примет первых учеников школа на 1100 мест.
Согласно тендеру, к концу ноября 2019 должно завершиться строительство детского сада на 220 мест у 4-го корпуса ЖК «Северный» в Олимпийском городке. Стройку лично
Планируется, что скоро начнет работу детский сад рядом с ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, где с 2018-го действует возведенный по проекту «Северной Компании» бассейн «Классика».
«Все больше рязанцев выбирают уже не просто квартиру, а среду: благоустроенную закрытую территорию, комфортную парковку, наличие социальной инфраструктуры. Сейчас детский сад рядом с домом — это не роскошь, а пример грамотной работы застройщика», — отметили в компании.
В пресс-службе заявили, что стратегия «Северной компании» — это комплексная застройка городских кварталов, которая обеспечивает рязанцев необходимой инфраструктурой.
«Доступность детских садов для жителей наших ЖК является одним из приоритетов компании», — подчеркнул застройщик.
«Северная Компания» действует на рязанском рынке недвижимости с 1999 года. Застройщик предлагает квартиры в:
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