Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:10, 10 июля 2019 284

«Сбербанк» рассказал о будущем в сфере здравоохранения

«Сбербанк» рассказал о будущем в сфере здравоохранения

Среднерусский банк «Сбербанка» провел для представителей здравоохранения семинар, посвященный трендам будущего. Участниками мероприятия стали более 150 представителей медицины Подмосковья и ближайших городов.

По словам председателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Кирилла Бреля, здравоохранение — та сфера, где всегда будет востребован качественный сервис. «Для „Сбербанка“ это приоритетная область работы. Мы готовы делиться опытом и активно сотрудничать с представителями медицины», — сказал он.

Отмечается, что «Сбербанк» является партнером учреждений здравоохранения на протяжении долгих лет. В настоящее время в рамках развития экосистемы появляются новые отдельные структуры, такие как сервис записи к врачам DocDoc, продукты страхования, лизинга, покупки товаров медицинского назначения Беру и другие.

«В медицине высокие скорости принятия решений и действий в буквальном смысле спасают жизни. Поэтому современный человек ждет, что помощь ему будет тоже доступна на ладони, то есть в телефоне. Благодаря развитию новых электронных сервисов пациенты в любой момент смогут получить квалифицированную консультацию, а сэкономленное время потратить на важные дела и семью», — отметил главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк» Юрий Крестинский.

В рамках семинара участники обсудили тренды в здравоохранении и проблемные области их реализации. По словам экспертов, текущая регуляторная среда не позволяет в полной мере раскрыть инновационный потенциал: запрещена дистанционная и онлайн торговля в сфере здравоохранения, не определен правовой статус искусственного интеллекта, есть сложности с обновлением материальной базы.

При этом, по прогнозам участников, сфера здравоохранения будет меняться и к 2024 году рост расходов в этом направлении может составить более 2,3 трлн рублей.

«В целях до 2024 года определены национальные проекты, среди которых „Цифровизация“ и „Здравоохранение“. Для их исполнения крайне важна кооперация бизнеса, власти и медицинских учреждений. Сегодня нам удалось обсудить много интересных проектов, которые, я уверен, позволят эффективно организовать рабочие процессы и последовательно повышать качество сервиса в здравоохранении», — подвел итог руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 60 747
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 186
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 33 372
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 31 420
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 213
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум