«Сбербанк» рассказал о будущем в сфере здравоохранения

Среднерусский банк «Сбербанка» провел для представителей здравоохранения семинар, посвященный трендам будущего. Участниками мероприятия стали более 150 представителей медицины Подмосковья и ближайших городов.

По словам председателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Кирилла Бреля, здравоохранение — та сфера, где всегда будет востребован качественный сервис. «Для „Сбербанка“ это приоритетная область работы. Мы готовы делиться опытом и активно сотрудничать с представителями медицины», — сказал он.

Отмечается, что «Сбербанк» является партнером учреждений здравоохранения на протяжении долгих лет. В настоящее время в рамках развития экосистемы появляются новые отдельные структуры, такие как сервис записи к врачам DocDoc, продукты страхования, лизинга, покупки товаров медицинского назначения Беру и другие.

«В медицине высокие скорости принятия решений и действий в буквальном смысле спасают жизни. Поэтому современный человек ждет, что помощь ему будет тоже доступна на ладони, то есть в телефоне. Благодаря развитию новых электронных сервисов пациенты в любой момент смогут получить квалифицированную консультацию, а сэкономленное время потратить на важные дела и семью», — отметил главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк» Юрий Крестинский.

В рамках семинара участники обсудили тренды в здравоохранении и проблемные области их реализации. По словам экспертов, текущая регуляторная среда не позволяет в полной мере раскрыть инновационный потенциал: запрещена дистанционная и онлайн торговля в сфере здравоохранения, не определен правовой статус искусственного интеллекта, есть сложности с обновлением материальной базы.

При этом, по прогнозам участников, сфера здравоохранения будет меняться и к 2024 году рост расходов в этом направлении может составить более 2,3 трлн рублей.

«В целях до 2024 года определены национальные проекты, среди которых „Цифровизация“ и „Здравоохранение“. Для их исполнения крайне важна кооперация бизнеса, власти и медицинских учреждений. Сегодня нам удалось обсудить много интересных проектов, которые, я уверен, позволят эффективно организовать рабочие процессы и последовательно повышать качество сервиса в здравоохранении», — подвел итог руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба.