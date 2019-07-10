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15:05, 10 июля 2019 1 016
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Самолет из Черногории экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Самолет из Черногории экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Фото: Pixabay.com

В среду, 10 июля, самолет из Черногории экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота. У летчика случился сердечный приступ, передает РИА Новости.

Мужчину отправили во вторую городскую больницу.

Борт авиакомпании Montenegro Airlines с 85 пассажирами экстренно приземлился в 12:47.

Сейчас самолет находится в аэропорту. Он летел из черногорского Тивата в Домодедово.


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