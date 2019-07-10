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Фото: Pixabay.com
В среду, 10 июля, самолет из Черногории экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота. У летчика случился сердечный приступ, передает
Мужчину отправили во вторую городскую больницу.
Борт авиакомпании Montenegro Airlines с 85 пассажирами экстренно приземлился в 12:47.
Сейчас самолет находится в аэропорту. Он летел из черногорского Тивата в Домодедово.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.