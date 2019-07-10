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Рязанский облсуд отказался восстанавливать в должности бывшего бизнес-омбудсмена Егора Бурцева. Жалобу экс-уполномоченного по делам предпринимателей Рязанской области рассмотрели в среду, 10 июля.
Сам Бурцев на заседание не явился и просил рассматривать дело без него. Его представитель заявил, что одной из причин увольнения стала «предпринимательская деятельность» уполномоченного, которую суд первой инстанции так и не выявил.
Представители правительства в свою очередь заявили, что Бурцев лоббировал интересы своего брата, который занимался предпринимательской деятельностью.
Областной суд жалобу Бурцева не удовлетворил и отказался восстанавливать его в должности.
Напомним, Бурцев
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