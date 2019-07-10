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10:16, 10 июля 2019 544
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Рязанцы исследуют кораблекрушение начала XIX века

Рязанцы исследуют кораблекрушение начала XIX века

Фото: Администрация Рязани

Экспедиция рязанского отделения «Русского географического общества» исследует кораблекрушение начала XIX века. Об этом сообщил музей путешественников.

Шхуна «Николай» потерпела крушение в устье реки Хо осенью 1808 года. Ее снаряжали для «обозрения в подробности означенных берегов калифорнийского побережья Северной Америки и подыскания подходящего для заселения места». Судно должно было встретиться со шхуной «Кадьяк» в порту Гавр-де-Грей, чтобы продолжить путь вместе.

После крушения 21 член экипажа «Николая» попал в плен к индейцам. Восемь человек погибли, а остальных через два года выкупили.

Рязанской экспедицией руководит Герой России Михаил Малахов. В понедельник, 8 июля, путешественники высадились на место крушения.


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