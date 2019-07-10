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22:41, 10 июля 2019 159
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Рязанцев пригласили на всероссийский марафон «Сохраним леса страны»

Рязанцев пригласили на всероссийский марафон «Сохраним леса страны»

Рязанцев пригласили на всероссийский марафон «Сохраним леса страны». Его запустили для восстановления сгоревших лесных территорий в регионах России.

Участникам предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на восстановление лесов, компенсировать углеродный след, а также поучаствовать в мастер-классе «Как спасти леса от уничтожения?».

Пожертвования будут собирать с использованием технологии блокчейн до 1 сентября. Средства потратят на закупку саженцев и организацию посадок деревьев осенью этого года.

В рамках марафона участникам предлагают:

  • Организовать собственные или принять участие в запланированных посадках деревьев, зарегистрировавшись на странице. Команда проекта вышлет приглашение на посадки в тех регионах, где они пройдут в этом сентябре и октябре. Деревья будут высаживать на пострадавших от пожаров лесных территориях при участии местных лесничеств.
  • Сделать пожертвование на организацию посадок на краудфандинговой платформе w12.io. Все транзакции будут записывать в публичную распределенную базу данных — блокчейн, и любой желающий сможет провести их независимый аудит. Такая децентрализованная инфраструктура сбора средств обеспечивает абсолютную прозрачность всех платежей. Пожертвовать деньги можно с любой карты.
  • Рассчитать и компенсировать свой углеродный след, воспользовавшись специальным калькулятором. Калькулятор рассчитает количество персональных выбросов СО2 (исходя из данных о перелетах, переездах, потребленных жилищно-коммунальных услугах и товарах), а также количество деревьев, которое необходимо посадить для компенсации этих выбросов.

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