Рязанцев пригласили на всероссийский марафон «Сохраним леса страны»

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Участникам предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на восстановление лесов, компенсировать углеродный след, а также поучаствовать в мастер-классе «Как спасти леса от уничтожения?».
Пожертвования будут собирать с использованием технологии блокчейн до 1 сентября. Средства потратят на закупку саженцев и организацию посадок деревьев осенью этого года.
В рамках марафона участникам предлагают:
Организовать собственные или принять участие в запланированных посадках деревьев, зарегистрировавшись на странице. Команда проекта вышлет приглашение на посадки в тех регионах, где они пройдут в этом сентябре и октябре. Деревья будут высаживать на пострадавших от пожаров лесных территориях при участии местных лесничеств.
Сделать пожертвование на организацию посадок на краудфандинговой платформе w12.io. Все транзакции будут записывать в публичную распределенную базу данных — блокчейн, и любой желающий сможет провести их независимый аудит. Такая децентрализованная инфраструктура сбора средств обеспечивает абсолютную прозрачность всех платежей. Пожертвовать деньги можно с любой карты.
Рассчитать и компенсировать свой углеродный след, воспользовавшись специальным калькулятором. Калькулятор рассчитает количество персональных выбросов СО2 (исходя из данных о перелетах, переездах, потребленных жилищно-коммунальных услугах и товарах), а также количество деревьев, которое необходимо посадить для компенсации этих выбросов.