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12:42, 10 июля 2019 155
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В Рязани обнаружили бешенство животных 1

В Рязани обнаружили бешенство животных

В Рязани обнаружили бешенство животных. Постановление губернатора о карантине официально опубликовали во вторник, 9 июля.

Очагом заболевания стал двор дома №23А на улице Первомайской в Солотче. Угрожаемой зоной заболевания бешенством объявили всю улицу. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ограничительные меры продлятся до 1 сентября.

Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания.

Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей умертвят.

Напомним, Наталью Соболеву покусала бездомная собака в минувшее воскресенье, 7 июля.

Позже мэрия сообщила, что направила специалистов для отлова собаки, а Наталья Соболева рассказала журналисту RZN.info подробности произошедшего.


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