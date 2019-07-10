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В Рязани обнаружили бешенство животных. Постановление губернатора о карантине официально опубликовали во вторник, 9 июля.
Очагом заболевания стал двор дома №23А на улице Первомайской в Солотче. Угрожаемой зоной заболевания бешенством объявили всю улицу. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ограничительные меры продлятся до 1 сентября.
Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей умертвят.
Напомним, Наталью Соболеву
Позже мэрия сообщила, что направила специалистов для
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