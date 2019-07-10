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10:52, 10 июля 2019 122
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Под Тамбовом легковушка врезалась в фуру, есть пострадавшие

Под Тамбовом легковушка врезалась в фуру, есть пострадавшие

Под Тамбовом легковушка врезалась в фуру. Об этом пишет сайт регионального УМВД.

ДТП произошло во вторник, 9 июля, около 21:00 на 455 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей на территории Тамбовского района. Водитель Lada Granta, женщина 1982 года рождения, совершая обгон, столкнулась с фурой под управлением мужчины 1966 года рождения, двигавшегося в попутном направлении.

В результате аварии пассажир Lada Granta, шестнадцатилетняя девушка, получила травмы. Ее осмотрела бригада скорой на месте происшествия.


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