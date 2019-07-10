Победительница конкурса в Instagram получила велосипед от «Зеленого сада»

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В ГК «Зеленый сад» рассказали, что в соцсетях застройщик общается с покупателями квартир, потенциальными клиентами и теми, кто просто интересуется строительством домов и благоустройством собственного жилья.
Для того, чтобы поощрить наиболее активных участников диалога, с 14 по 28 июня «Зеленый сад» провел в Instagram конкурс с розыгрышем городского велосипеда — экологичного вида транспорта. Для участия необходимо было подписаться на страницы @zelenysad62 и @pride.park, а также отметить в комментариях под постом одного друга. Количество комментариев было не ограничено.
Во время проведения конкурса пост собрал 5 498 комментариев. Победителя определили с помощью программы для розыгрышей в Instagram.
Велосипед выиграла жительница Рязани Алина. Подарок она получила 4 июля в офисе ГК «Зеленый сад».
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