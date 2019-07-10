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11:27, 10 июля 2019 976
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Пьяный рязанец пытался задушить жену

Пьяный рязанец пытался задушить жену

Рязанские полицейские утихомирили мужчину, который угрожал своей гражданской жене, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 36-летняя местная жительница, проживающая на улице Северная. Она сообщила, что ее пьяный муж угрожал ей расправой.

Полицейские выехали на адрес и задержали злоумышленника. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье 232 УК РФ.

Участковые выяснили, что рязанец за ужином посчитал поведение супруги непристойным и, обвинив в неверности, пытался задушить ее.

Вырвавшись из рук сожителя, женщина убежала из дома и обратилась в полицию за помощью. Полицейские нейтрализовали семейный конфликт.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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