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На трассе «Крым» в Тульской области столкнулись две иномарки. О ДТП, произошедшем недалеко от поселка Грумант в Щекинском районе Тульской области, сообщил интернет-портал «
На фото видно, что одна из машин получила серьезные повреждения — у нее вырваны переднее и задние колеса.
В УГИБДД по Тульской области подтвердили факт ДТП, однако обстоятельства на момент публикации новости неизвестны. В аварии никто не пострадал.
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