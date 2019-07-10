МЧС предупредило рязанцев о грозе, дожде и сильном ветре

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В среду, 10 июля, рязанцев предупредили об ухудшении погоды. Метеопредупреждение появилось на
По данным синоптиков, в ближайшие 3-6 часов с сохранением до конца суток на территории области ожидается гроза, местами сильный дождь, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.