«Мармакс» рассказал рязанцам о преимуществах комплекса бизнес-класса «Наследие Современности»

Рязанский девелопер « Мармакс » рассказал о преимуществах комплекса бизнес-класса «Наследие Современности». Жилой комплекс разработан по европейским стандартам, здесь реализуют несколько современных концепций комфорта.

«Комплекс „Наследие Современности“ выделяется среди прочих современных домов. Проектом предусмотрена общественная терраса на уровне 10 этажа, — пояснили представители компании. — Здесь вы сможете насладиться не только прекрасными видами, но и просто провести время с родными, заняться утром йогой, пока ваши близкие спят, устроить ужин с любимыми, поиграть с детьми».

В пресс-центре также рассказали о новом тренде — душе для собак.

«В комплексе видовых квартир мы предусмотрели душ для собак. Он будет располагаться на первом этаже. После прогулки вы всегда сможете помыть лапы своему питомцу, — отметили представители компании. — Душ для собак — это необходимость. Особенно это актуально для хозяев больших собак с длинной шерстью».

Если говорить о видовых характеристиках, то главным преимуществом комплекса в «Мармакс» называют вид на Рязанский кремль.

«Виды на Рязанский кремль являются показателем статусности проекта и подчеркивают престижное расположение дома в самом сердце города, — прокомментировали в компании. — Панорамные виды также станут частью интерьера, преображая и дополняя его».

В «Мармакс» считают, что недостаточно просто жить в новой квартире в центре города — необходимо ежедневно ощущать заботу о своем комфорте от управляющей компании.

«Мы учитываем пожелания владельцев квартир и работаем над тем, чтобы уровень сервиса предвосхищал ожидания. Даже вход в дом на уровне земли способен сделать жизнь комфортнее для многих. Эти детали, наряду с охраняемой территорией и подземным паркингом, выделяют жилой комплекс „Наследие Современности“ среди других предложений в сегменте бизнес-класса», — заключили в пресс-службе.

Об индивидуальных условиях приобретения и бронирования квартир можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.