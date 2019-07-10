«Мармакс» рассказал рязанцам о преимуществах комплекса бизнес-класса «Наследие Современности»

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Рязанский девелопер «
«Комплекс „Наследие Современности“ выделяется среди прочих современных домов. Проектом предусмотрена общественная терраса на уровне 10 этажа, — пояснили представители компании. — Здесь вы сможете насладиться не только прекрасными видами, но и просто провести время с родными, заняться утром йогой, пока ваши близкие спят, устроить ужин с любимыми, поиграть с детьми».
В пресс-центре также рассказали о новом тренде — душе для собак.
«В комплексе видовых квартир мы предусмотрели душ для собак. Он будет располагаться на первом этаже. После прогулки вы всегда сможете помыть лапы своему питомцу, — отметили представители компании. — Душ для собак — это необходимость. Особенно это актуально для хозяев больших собак с длинной шерстью».
Если говорить о видовых характеристиках, то главным преимуществом комплекса в «Мармакс» называют вид на Рязанский кремль.
«Виды на Рязанский кремль являются показателем статусности проекта и подчеркивают престижное расположение дома в самом сердце города, — прокомментировали в компании. — Панорамные виды также станут частью интерьера, преображая и дополняя его».
В «Мармакс» считают, что недостаточно просто жить в новой квартире в центре города — необходимо ежедневно ощущать заботу о своем комфорте от управляющей компании.
«Мы учитываем пожелания владельцев квартир и работаем над тем, чтобы уровень сервиса предвосхищал ожидания. Даже вход в дом на уровне земли способен сделать жизнь комфортнее для многих. Эти детали, наряду с охраняемой территорией и подземным паркингом, выделяют жилой комплекс „Наследие Современности“ среди других предложений в сегменте бизнес-класса», — заключили в пресс-службе.
Об индивидуальных условиях приобретения и бронирования квартир можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.