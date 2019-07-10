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9:56, 10 июля 2019 281
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Магаданцы хотят оспорить запрет на кормление голубей

Магаданцы хотят оспорить запрет на кормление голубей

Фото: Pixabay.com

Жительница Магадана Юлия Хабарова обратилась в прокуратуру города с просьбой выяснить, правомерен ли запрет на кормление голубей в общественных местах. Об этом женщина рассказала РИА Новости.

Магаданские зоозащитники также хотят обратиться в надзорный орган.

«Главная цель — уничтожение мусора и антисанитарии достигнута не будет. Потому что, во-первых, это решается другими методами, это создание комфортной окружающей среды, — заявила руководитель региональной общественной организации „Зооспас“ Анастасия Павлова. — Это санитарные такие мероприятия, как своевременная уборка помоек, оснащение мусорных баков крышками».

Мэрия Магадана ссылается на Правила благоустройства, которые запрещают мусорить. Ее глава Юрий Гришан предложил тем, кто «любит птичек» развести «курочек и голубятни».


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