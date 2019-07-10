Магаданцы хотят оспорить запрет на кормление голубей

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Фото: Pixabay.com
Жительница Магадана Юлия Хабарова обратилась в прокуратуру города с просьбой выяснить, правомерен ли
Магаданские зоозащитники также хотят обратиться в надзорный орган.
«Главная цель — уничтожение мусора и антисанитарии достигнута не будет. Потому что, во-первых, это решается другими методами, это создание комфортной окружающей среды, — заявила руководитель региональной общественной организации „Зооспас“ Анастасия Павлова. — Это санитарные такие мероприятия, как своевременная уборка помоек, оснащение мусорных баков крышками».
Мэрия Магадана ссылается на Правила благоустройства, которые запрещают мусорить. Ее глава Юрий Гришан предложил тем, кто «любит птичек» развести «курочек и голубятни».
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.