Любимов осмотрел новую пристройку к детскому саду в Канищеве

В среду, 10 июля, губернатор Николай Любимов осмотрел новую пристройку яслей к детскому саду №154 в микрорайоне Канищево. Возведение объекта началось в ноябре 2018 года на средства федерального и регионального бюджетов.

На строительство пристройки яслей к зданию детского сада на улице Интернациональной, дом №21 направили 63,2 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 44,2 миллиона в рамках программы «Развитие образования в городе Рязани на 2016-2022 годы» и проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

За восемь месяцев подрядчик ООО «ФасадСтройСервис» возвел одноэтажное здание площадью около 1000 квадратных метров. В здании сделали перекрытия, выполнили штукатурные работы, шпатлевку стен, утепление и стяжку полов, установили окна с повышенной шумоизоляцией, отделали фасад. На сегодняшний день подрядчик доделал ливневую канализацию, наружные сети водоснабжения и противопожарные лестницы. Рядом с пристройкой обустроили детскую игровую площадку.

До конца июля планируют завести необходимое оборудование. Пристройка рассчитана на четыре группы детей (80 человек).

В 2019 году в Рязани планируют сделать пять пристроек яслей к детским садам. Николай Любимов отметил, что по двум проектам есть «незначительные отклонения по срокам». «Из пяти пристроек, которые мы сейчас строим, два объекта идут с нарушением графика. Но в данном случае дело исключительно в подрядчиках», — сказал губернатор. При этом Любимов выразил уверенность, что к 1 сентября все объекты сдадут в эксплуатацию.

Отметим, по данным пресс-службы правительства, на сегодняшний день Рязанская область испытывает потребность в 386 ясельных местах.