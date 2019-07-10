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Липчанину грозит до четырех лет тюрьмы за кражу борсетки. Об этом сообщил
Во вторник, 9 июля, в полицию обратился 55-летний липчанин и сообщил, что 29 июня текущего года, находясь на территории парка Правобережного района города Липецка, неизвестный мужчина похитил у него борсетку с документами, сотовым телефоном, банковскими картами и пятью тысячами рублей.
Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый за совершение кражи и грабежа житель Липецка.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж).
На период расследования уголовного дела в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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