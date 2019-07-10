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13:23, 10 июля 2019 676
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Липчанину грозит до четырех лет тюрьмы за кражу борсетки

Липчанину грозит до четырех лет тюрьмы за кражу борсетки

Липчанину грозит до четырех лет тюрьмы за кражу борсетки. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Во вторник, 9 июля, в полицию обратился 55-летний липчанин и сообщил, что 29 июня текущего года, находясь на территории парка Правобережного района города Липецка, неизвестный мужчина похитил у него борсетку с документами, сотовым телефоном, банковскими картами и пятью тысячами рублей.

Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый за совершение кражи и грабежа житель Липецка.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

На период расследования уголовного дела в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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