Клепиковская больница получила шесть миллионов на замену подземной теплотрассы

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Клепиковская районная больница получила шесть миллионов на замену подземной теплотрассы и капремонт котельной с заменой оборудования. Об этом
Сейчас специалисты составляют смету на замену газового оборудования.
Отмечается, что в больнице отремонтировали процедурную, смотровую, перевязочную и диспетчерскую службу скорой. Также работы проводили в клинико-диагностической лаборатории и переходе основного корпуса.
Фото рязанского минздрава
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