Касимовец получил два года строгого режима за кражу бутылки коньяка в Новый год

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Касимовец получил два года строгого режима за кражу бутылки коньяка из «Пятерочки». Об этом сообщила
Инцидент произошел 1 января 2018 года. Известно, что у мужчины закончился алкоголь и он отправился в магазин. Уже на улице местный житель понял, что у него нет с собой денег, и решил украсть спиртное.
В магазине злоумышленник спрятал коньяк под куртку и убежал, не обращая внимания на крики сотрудников «Пятерочки».
«Он выбежал с одной бутылкой коньяка из магазина, и с похищенным имуществом скрылся, распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению, а именно — в последующем употребил», — говорится в сообщении.
Ранее касимовца уже судили за грабеж, к Новому году у него еще не закончился испытательный срок по предыдущему приговору.
В результате мужчину признали виновным по части 1 статьи 161 УК РФ, его приговорили к двум годам заключения в колонии строгого режима.
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