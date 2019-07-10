К зиме в Липецкой области появится новый парк

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Администрация села Кривец объявила тендер на строительство парка. Об этом сообщил интернет-портал
Работу оценили в 1 694 928 рублей. Парк появится на улице Новой. Здесь высадят ели, рябину, сосны, туи, можжевельник, катальпу, жасмин, сирень, спирею. Парк украсит живая изгородь из вьющихся растений.
Подрядчик должен выполнить все работы до 1 ноября.
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