Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:31, 10 июля 2019 76
 0    0

К зиме в Липецкой области появится новый парк

К зиме в Липецкой области появится новый парк

Администрация села Кривец объявила тендер на строительство парка. Об этом сообщил интернет-портал gorod48.ru.

Работу оценили в 1 694 928 рублей. Парк появится на улице Новой. Здесь высадят ели, рябину, сосны, туи, можжевельник, катальпу, жасмин, сирень, спирею. Парк украсит живая изгородь из вьющихся растений.

Подрядчик должен выполнить все работы до 1 ноября.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 59 828
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 099
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 32 259
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 30 642
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 25 925
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум