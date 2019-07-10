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Из-за ремонта улицы Грибоедова изменилась схема движения транспорта, сообщил
Движение пассажирского транспорта организуют следующим образом:
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
Напомним, сроки ремонта улицы Грибоедова в очередной раз
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.