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11:14, 10 июля 2019 577
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Из-за ремонта улицы Грибоедова изменилась схема движения транспорта

Из-за ремонта улицы Грибоедова изменилась схема движения транспорта

Из-за ремонта улицы Грибоедова изменилась схема движения транспорта, сообщил сайт городской администрации.

Движение пассажирского транспорта организуют следующим образом:

  • троллейбусы маршрута №10 из Московского района следуют до остановки «площадь Свободы», далее в обратном направлении;
  • троллейбусы маршрута №3 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • троллейбусы маршрута №8 следуют до остановки «площадь Попова», далее в обратном направлении.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, сроки ремонта улицы Грибоедова в очередной раз продлили. Теперь завершить работы должны будут к 0:00 20 июля. До этого времени движение транспорта будет перекрыто на участке от дома №24 дома №14.


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