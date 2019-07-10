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Имущество рассказовского кожевенного завода продадут на аукционе. Об этом сообщил интернет-портал «
Начальная цена лота, куда вошли здания, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование и инструменты, составила около 285 миллионов рублей. Организатор торгов — конкурсный управляющий предприятия Евгения Дородных.
Арбитражным судом Тамбовской области завод, основным видом деятельности которого было дубление и выделка кожи и меха, в ноябре прошлого года признан банкротом.
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