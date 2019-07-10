Движение по улице Новой ограничили из-за аварии на теплотрассе. Схема транспорта

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Фото: Администрация Рязани
Из-за аварийного ремонта теплотрассы по улице Новой ограничили движение транспорта, сообщил
Ограничения будут действовать на участке от улицы Циолковского до улицы Урицкого с 10 июля и до завершения ремонтных работ.
Движение пассажирского транспорта организуют следующим образом:
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