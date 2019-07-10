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17:45, 10 июля 2019 942
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Движение по улице Новой ограничили из-за аварии на теплотрассе. Схема транспорта

Движение по улице Новой ограничили из-за аварии на теплотрассе. Схема транспорта

Фото: Администрация Рязани

Из-за аварийного ремонта теплотрассы по улице Новой ограничили движение транспорта, сообщил сайт горадминистрации.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Циолковского до улицы Урицкого с 10 июля и до завершения ремонтных работ.

Движение пассажирского транспорта организуют следующим образом:

  • троллейбусы маршрута №2 от остановки «Дом Художника» следуют по площади Ленина, улицам Соборной, Ленина, площади Театральной, улице Есенина, Касимовскому шоссе до остановки «Кальное» далее по маршруту, в прямом и обратном направлении;
  • движение троллейбусов маршрутов №№13, 15 приостанавливается до завершения работ в связи с отсутствием возможности организации движения троллейбусов в объезд района приводящихся работ;
  • троллейбусы маршрута №6 от конечной остановки «Завод Рязцветмет» до остановки «Радиоуниверситет» следуют по Куйбышевскому шоссе, Северному переулку, улицам Халтурина, Спортивная, Гагарина, далее по своему маршруту. В обратном направлении по своему маршруту;
  • автобусы маршрутов №№4, 6, 17, 20, 22 от остановки «Кальное» следуют по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина, в прямом и обратном направлении.

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