До конца года в Рязанской области отремонтируют 46 почтовых отделений

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До конца года в Рязанской области отремонтируют и оборудуют необходимой техникой 46 почтовых отделений. Об этом говорится в пресс-срелизе «Почты России».
Заместитель гендиректора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков пояснил, что в отделениях улучшат стандарты оказания услуг.
Помещения сделают более удобными для инвалидов: оборудуют пандусами для колясочников, там же продублируют записи на шрифте Брайля для слабовидящих.
«По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь», — подчернули в пресс-службе.
Отмечается, что в отделения можно входить с собаками-поводырями.
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