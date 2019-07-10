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14:40, 10 июля 2019 429
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До конца года в Рязанской области отремонтируют 46 почтовых отделений

До конца года в Рязанской области отремонтируют 46 почтовых отделений

До конца года в Рязанской области отремонтируют и оборудуют необходимой техникой 46 почтовых отделений. Об этом говорится в пресс-срелизе «Почты России».

Заместитель гендиректора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков пояснил, что в отделениях улучшат стандарты оказания услуг.

Помещения сделают более удобными для инвалидов: оборудуют пандусами для колясочников, там же продублируют записи на шрифте Брайля для слабовидящих.

«По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь», — подчернули в пресс-службе.

Отмечается, что в отделения можно входить с собаками-поводырями.


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