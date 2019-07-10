Директор департамента лесного хозяйства Владимирской области ушел в отставку

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Директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Иван Петухов ушел в отставку. Об этом сообщил сайт телеканала «
9 июля стал последним рабочим днем, который Петухов провел в кресле директора лесного ведомства владимирского Белого дома.
Иван Петухов не проработал на этой должности и года. Его назначили на руководящую должность во Владимирскую область в конце августа 2018 года, когда в регионе начали массово гореть леса.
Фото телеканала «Зебра-ТВ»
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