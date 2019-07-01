Знамя рязанской академии ФСИН подняли на вершину Эльбруса

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В субботу, 29 июня, группа альпинистов подняла на вершину Эльбруса копию знамени академии ФСИН России. Восхождение посвятили 85-летию учебного заведения и 140-летию УИС.
«Восхождение на самую высокую вершину России и Европы — пример патриотизма, воспитание высоконравственных качеств и поддержание культурного наследия среди сотрудников УИС и будущих специалистов», — отметили в пресс-службе академии.
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