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17:11, 1 июля 2019 74
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Жителя Тулы задержали за попытку кражи из Кафедрального собора

Жителя Тулы задержали за попытку кражи из Кафедрального собора

Жителя Тулы задержали за попытку кражи из Кафедрального собора. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Ночью мужчина разбил окно в одном из административных зданий Кафедрального собора расположенного на улице Льва Толстого и проник внутрь, чтобы украсть что-то из имущества.

Сотрудниками полиции прибыли до того, как мужчина успел покинуть здание. Вором оказался ранее судимый 63-летний житель Тулы. Его задержали. Мужчина сознался в содеянном.

В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.


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