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Жителя Тулы задержали за попытку кражи из Кафедрального собора. Об этом сообщил
Ночью мужчина разбил окно в одном из административных зданий Кафедрального собора расположенного на улице Льва Толстого и проник внутрь, чтобы украсть что-то из имущества.
Сотрудниками полиции прибыли до того, как мужчина успел покинуть здание. Вором оказался ранее судимый 63-летний житель Тулы. Его задержали. Мужчина сознался в содеянном.
В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
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