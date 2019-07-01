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Житель Владимирской области пойдет под суд за торговлю наркотиками. Об этом сообщил
По версии следствия, 32-летний местный житель незаконно приобретал гашиш, доставлял его в свою квартиру, расположенную в городе Покров. Там он и 35-летняя женщина незаконно хранили, а затем продавал наркотики.
Оперативники изъяли в общей сложности 89,72 грамма гашиша, предназначенного для сбыта.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
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