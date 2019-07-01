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10:53, 1 июля 2019 116
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Житель Владимирской области пойдет под суд за торговлю наркотиками

Житель Владимирской области пойдет под суд за торговлю наркотиками

Житель Владимирской области пойдет под суд за торговлю наркотиками. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

По версии следствия, 32-летний местный житель незаконно приобретал гашиш, доставлял его в свою квартиру, расположенную в городе Покров. Там он и 35-летняя женщина незаконно хранили, а затем продавал наркотики.

Оперативники изъяли в общей сложности 89,72 грамма гашиша, предназначенного для сбыта.

Материалы уголовного дела направлены в суд.


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