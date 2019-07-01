За выходные в Рязани поймали почти 30 нетрезвых водителей

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За выходные в Рязани поймали 26 нетрезвых водителей. Результаты рейда опубликовала
Рязанцам напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
«Не следует забывать, что за повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет», — отметили полицейские.
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