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13:57, 1 июля 2019 159
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За выходные в Рязани поймали почти 30 нетрезвых водителей

За выходные в Рязани поймали почти 30 нетрезвых водителей

За выходные в Рязани поймали 26 нетрезвых водителей. Результаты рейда опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Рязанцам напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

«Не следует забывать, что за повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет», — отметили полицейские.


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