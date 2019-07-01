Рязанские врачи борются за жизнь мужчины, упавшего с крыши дома в Горроще

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С крыши дома №88 корпус 1 по улице Стройкова упал 47-летний мужчина. С травмами его госпитализировали в ОКБ, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального минздрава.
Там отметили, что он находится в тяжелом состоянии.
«Врачи делают все возможное, чтобы спасти пациента», — говорится в сообщении ведомства.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.