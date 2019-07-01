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8:43, 1 июля 2019 121
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Возле школы на улице Гагарина вырубили деревья для парковки — соцсети

Возле школы на улице Гагарина вырубили деревья для парковки — соцсети

Возле школы №5 на улице Гагарина вырубили деревья. Об этом сообщили в группе «Типичная Рязань».

По словам рязанца, на месте решили сделать парковку.

«Там выкорчевали полностью сквер, где было много больших здоровых деревьев. На месте сквера роют котлован, вероятно, засыплют щебень и станет парковка», — говорится в сообщении.

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