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17:34, 1 июля 2019 180
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Во Владимире открыли областной кардиологический диспансер

Во Владимире открыли областной кардиологический диспансер

28 июня во Владимире, в Областной клинической больнице состоялось открытие областного кардиологического диспансера на базе консультативной поликлиники. Об этом сообщил сайт администрации области.

«Открытие кардиодиспансера стало долгожданным событием для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и это важный шаг к снижению смертности от болезней системы кровообращения», — отметил директор департамента здравоохранения областной администрации Алексей Мозалев.

Он напомнил, что в рамках майских указов президента во Владимирской области реализуется программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Сейчас в постоянном наблюдении кардиологов нуждаются около шести тысяч жителей области.


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