Во Владимире открыли областной кардиологический диспансер

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
28 июня во Владимире, в Областной клинической больнице состоялось открытие областного кардиологического диспансера на базе консультативной поликлиники. Об этом сообщил
«Открытие кардиодиспансера стало долгожданным событием для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и это важный шаг к снижению смертности от болезней системы кровообращения», — отметил директор департамента здравоохранения областной администрации Алексей Мозалев.
Он напомнил, что в рамках майских указов президента во Владимирской области реализуется программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Сейчас в постоянном наблюдении кардиологов нуждаются около шести тысяч жителей области.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани планируют расчистить русло реки Солотча
|
cледующая новость →Рязанские власти отказались оплатить поездку в Германию хору РГУ
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.