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18:10, 1 июля 2019 151
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Владимирская компания не выплатила более 51 миллиона рублей налогов

Владимирская компания не выплатила более 51 миллиона рублей налогов

Владимирская компания не выплатила более 51 миллиона рублей налогов. Об этом написал сайт регионального следкома.

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога ООО «Владалко».

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 года руководством предприятия применялась схема уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет.

По оценкам следствия, общий ущерб, причиненный государству налоговой недоимкой, составил более 51 миллиона рублей.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий.

По данным следствия, дирекция завода оспаривает в Арбитражном суде Владимирской области размер недоимки.


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