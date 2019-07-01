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Владимирская компания не выплатила более 51 миллиона рублей налогов. Об этом написал
Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога ООО «Владалко».
По версии следствия, в период с 2013 по 2016 года руководством предприятия применялась схема уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет.
По оценкам следствия, общий ущерб, причиненный государству налоговой недоимкой, составил более 51 миллиона рублей.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий.
По данным следствия, дирекция завода оспаривает в Арбитражном суде Владимирской области размер недоимки.
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