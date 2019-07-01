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За первое полугодие 2019 года во всех крупных городах подорожали квартиры в новостройках. В среднем на первичном рынке цена квадратного метра выросла на 9%, сообщили исследователи федерального портала «
По словам специалистов, причина изменения стоимости жилья — законодательное регулирование рынка новостроек.
«Подорожание недвижимости началось еще в прошлом году на фоне ожидания изменений в законодательстве, регулирующем долевое строительство, а в первой половине этого года „выстрелило“ по-настоящему. Цены на новостройки, с одной стороны, подогревались высоким спросом, а с другой — росли на ожиданиях застройщиками роста себестоимости строительства», — говорится в сообщении.
Сильнее всего квадратные метры подорожали в Пензе (+18,2%), Туле (+17,8%), Омске (+17,6%), Самаре (+17,3%) и Твери (+17,2%).
Меньше всего — в Липецке (+0,2%), Улан-Удэ (+0,4%), Кургане (+1,7%), Саранске (1,9%) и Белгороде (+2,1%).
В двух городах цена снизилась: в Саранске (на 3,3%) и в Ульяновске (на 0,1%).
Рязань расположилась на 42 месте рейтинга с приростом в 12,2%. Средняя цена квартиры здесь — 2 804 060 рублей.
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