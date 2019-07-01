В Рязани планируют расчистить русло реки Солотча

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В Рязани намерены расчистить три километра русла реки Солотча. Работы проведут в 2020 году в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», сообщили RZN.info в пресс-службе городской администрации.
На эти цели региональное министерство природопользования рассчитывает получить субсидии из федерального бюджета.
Проектные материалы на проведение работ уже готовы и прошли экспертизу. Часть водоема, которую хотят расчистить, расположена непосредственно на территории поселка Солотча, что входит в Советский район Рязани.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.