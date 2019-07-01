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В Рязани отменили скидку при оплате проезда картой Visa, сообщил
Акция длилась с 21 марта по 30 июня. Пассажиры общественного транспорта, оплачивая проезд картой Visa любого банка, получали скидку два рубля от стоимости оплаты поездки. Проезд в автобусе, троллейбусе или маршрутке стоил 21 рубль вместо 23.
«В ходе этого мероприятия мы получили множество положительных отзывов от жителей и гостей города и продлили акцию еще на полтора месяца — до 30 июня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за три месяца количество пассажиров, которые используют бесконтактную оплату проезда, увеличилось в три раза.
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