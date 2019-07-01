Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:39, 1 июля 2019 201
 0    0

В Рязани отменили скидку при оплате проезда картой Visa

В Рязани отменили скидку при оплате проезда картой Visa

В Рязани отменили скидку при оплате проезда картой Visa, сообщил сайт платежной системы.

Акция длилась с 21 марта по 30 июня. Пассажиры общественного транспорта, оплачивая проезд картой Visa любого банка, получали скидку два рубля от стоимости оплаты поездки. Проезд в автобусе, троллейбусе или маршрутке стоил 21 рубль вместо 23.

«В ходе этого мероприятия мы получили множество положительных отзывов от жителей и гостей города и продлили акцию еще на полтора месяца — до 30 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за три месяца количество пассажиров, которые используют бесконтактную оплату проезда, увеличилось в три раза.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 277
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 35 607
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 449
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 966
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 14 078
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
Все новости
Форум