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15:00, 1 июля 2019 309
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В Рязани открылся новый пункт КВЦ

В Рязани открылся новый пункт КВЦ

В понедельник, 1 июля, в доме №19 по улице Крупской открылся центр по приему платежей МП «КВЦ», который заменит центр по улице Новаторов дом №2 корпус 7. Об этом сообщил сайт кустового вычислительного центра.

В новом пункте будет работать электронная очередь.

С 8 июля центр будет работать по режиму:

  • Понедельник — четверг: 8:30 -17:30. Обед: 13:00 — 13:45
  • Пятница: 8:30 — 16:15. Обед: 13:00 — 13:45
  • Выходные: cуббота и воскресенье.

Режим работы касс:

  • Понедельник — пятница: 8:30 — 18:00
  • Суббота: 9:00 — 16:00
  • Выходной: воскресенье.

Предварительно записаться на прием платежей можно по телефону: 33-78-03.


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