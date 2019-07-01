В Рязани открылся новый пункт КВЦ

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В понедельник, 1 июля, в доме №19 по улице Крупской открылся центр по приему платежей МП «КВЦ», который заменит центр по улице Новаторов дом №2 корпус 7. Об этом сообщил
В новом пункте будет работать электронная очередь.
С 8 июля центр будет работать по режиму:
Режим работы касс:
Предварительно записаться на прием платежей можно по телефону: 33-78-03.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.