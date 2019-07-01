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В Рязани начался прием заявок на участие в фестивале «Подбелка-2019». Он пройдет 2 августа. Местом проведения традиционно станет улица Почтовая.
Заявки на выступление принимаются до 22 июля. По результатам отбора выберут коллективы, которые примут участие в фестивале.
Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной
Также открыт прием заявок для художников и для участников ярмарки handmade.
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