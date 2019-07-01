В Рязани начали проверку после смерти заключенного

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В Рязани начали служебную проверку после смерти заключенного ИК-2 Николая Колюбакина, которого врачи обвиняли в симулировании. Об этом со ссылкой на региональное УФСИН передает
Известно, что мужчина умер 28 июня от болезни. По данным главы организации «Русь сидящая» Ольги Романовой, Колюбакину
Информацию, размещенную в СМИ, также проверит следственный комитет. «В ходе этой проверки мы будем устанавливать обстоятельства и точную причину смерти», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
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