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20:59, 1 июля 2019 83
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В Рязани начали проверку после смерти заключенного

В Рязани начали проверку после смерти заключенного

В Рязани начали служебную проверку после смерти заключенного ИК-2 Николая Колюбакина, которого врачи обвиняли в симулировании. Об этом со ссылкой на региональное УФСИН передает ТАСС.

Известно, что мужчина умер 28 июня от болезни. По данным главы организации «Русь сидящая» Ольги Романовой, Колюбакину не оказывали своевременную медпомощь.

Информацию, размещенную в СМИ, также проверит следственный комитет. «В ходе этой проверки мы будем устанавливать обстоятельства и точную причину смерти», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.


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