В «Рязаньэнерго» стартовал трудовой сезон для студенческих энергетических отрядов

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В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» стартовал шестой трудовой сезон для студенческих энергетических отрядов «Потенциал» радиотехнического университета, а также отряда «Энергетик» Скопинского электротехнического колледжа и филиала ФГБОУ ВО «Петербургского госуниверситета путей сообщения Императора Александра I» (железнодорожный колледж).
Торжественная линейка студенческих энергетических отрядов прошла в РГРТУ. В мероприятии участвовали директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин, руководство и преподаватели образовательных учреждений.
«Позвольте поздравить всех участников студенческих отрядов с окончанием учебного года и началом трудового семестра. Пожелать успешно потрудиться этим летом, чтобы потом вступить в свою профессию уверенной поступью молодых, решительных, активных и успешных энергетиков, — обратился к собравшимся Михаил Подлягин. — Мы рады предоставить молодежи возможность попробовать свои силы в деле, получить профессиональный опыт. Уверен, у ребят все получится!»
После напутственных слов представителей учебных заведений студенческим отрядам вручили трудовые путевки. В свою очередь, «новобранцы» представили собравшимся творческие визитки. После этого студенты посетили с экскурсией Центр управления сетями «Рязаньэнерго».
Напомним, в этом году на объектах «Рязаньэнерго» бойцы студенческих отрядов будут работать уже в шестой раз. С каждым годом филиал наращивает количество студотрядовцев, и начиная с 1 июля на предприятие придут 39 человек.
Кроме того, расширяется перечень учебных заведений: к ранее участвовавшим в проекте студентам радиотехнического университета, Скопинского электротехнического колледжа и Сасовского индустриального колледжа в этом году добавились учащиеся филиала Петербурского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.
На время трудового семестра всех бойцов студотрядов примут в штат предприятия, они станут полноправными членами трудового коллектива «Рязаньэнерго». В составе бригад энергетиков они примут участие в ремонте и техническом обслуживании объектов филиала.
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