В Кораблинском районе нашли 16 скотомогильников

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На территории Кораблинского района нашли 16 скотомогильников, десять из которых оказались действующими, шесть — закрытыми. Об этом сообщила
Проверка установила, что на территории Бобровинского сельского поселения в деревне Моловка и Незнановского сельского поселения в селе Незнаново находятся скотомогильники, которые никто не использует, решение по их закрытию также не принималось.
Установлено, что территория скотомогильников не соответствует требованиям законодательства и частично разрушена.
Объекты могут оказать негативное воздействие на окружающую среду и вызвать инфекции среди населения.
В связи с этим прокуратура района внесла четыре представления в адрес глав поселений, которые находятся на рассмотрении.
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