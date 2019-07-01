В Клепиковском районе полицейские спасли пенсионерку от пьяного брата с ножом

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В селе Константиново Клепиковском районе полицейские спасли пенсионерку от пьяного брата с ножом, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
К стражам порядка обратилась 63-летняя местная жительница. Полицейские выехали «на адрес» и дома задержали злоумышленника. Выяснилось, что 57-летний житель села уже не первый день выпивал.
«Сестра, которая недавно приехала его навестить, пыталась усовестить мужчину, чтобы он перестал употреблять алкоголь и позаботился о своем здоровье. Он разгневался, взял нож и стал выкрикивать угрозы убийством. Пенсионерка испугалась, убежала из дома и обратилась в полицию за помощью», — говорится в сообщении.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ей грозят принудительные работы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
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