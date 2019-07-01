В Клепиковском районе перевернулся УАЗ «Патриот». Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 28 июня, на трассе Спас-Клепики-Москва в районе деревни Батыково перевернулся УАЗ «Патриот». Об этом пишет ИД «
ДТП произошло около 17:00. 63-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел на «встречку», съехал в кювет и перевернулся.
Мужчину доставили в Клепиковскую районную больницу с сотрясением мозга.
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