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18:54, 1 июля 2019 217
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В Клепиковском районе перевернулся УАЗ «Патриот». Фото

В Клепиковском районе перевернулся УАЗ «Патриот». Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В пятницу, 28 июня, на трассе Спас-Клепики-Москва в районе деревни Батыково перевернулся УАЗ «Патриот». Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло около 17:00. 63-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел на «встречку», съехал в кювет и перевернулся.

Мужчину доставили в Клепиковскую районную больницу с сотрясением мозга.


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