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В ночь на понедельник, 1 июля, в Канищеве избили мужчину. Видео опубликовали в Instagram
«Ночью страшно избили моего родственника. Человек не может встать с кровати. Напали вшестером. Очень прошу отозваться, кто знает этих людей. Все произошло на кругу троллейбуса», — говорится в сообщении.
По словам автора поста, к пострадавшему после травмпункта приезжали полицейские.
Информация о произошедшем уточняется.
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