В Калуге на Правом берегу построят студенческий городок

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В инновационном культурном центре открылась стратегическая сессия по городскому развитию Калуги. Об этом сообщил интернет-портал «
На сессии выступил городской голова Дмитрий Разумовский. Он отметил выгодное положение, его шаговую доступность от московской агломерации.
По словам градоначальника, сейчас в Калуге обучаются около 17 тысяч студентов. Реорганизован главный корпус КГУ, что позволило увеличить количество обучающихся в два раза. В горуправе сообщили, что идет подготовка к созданию кампуса КФ МВТУ имени Баумана на Правобережье. В результате он превратится в целый студенческий городок.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Рязанью столкнулись мотоцикл и «Форд», есть пострадавший
|
cледующая новость →На одной из центральных рязанских улиц на месяц перекрыли движение
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.